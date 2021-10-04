Правящая на Украине партия отвергла причастность Зеленского к офшорным операциям

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, представляющий фракцию "Слуга народа", опроверг причастность президента Владимира Зеленского и его окружения к офшорным операциям на $40 млн, о которых говорится в публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) материалов Pandora Papers ("Досье Пандоры").

"В занимательном чтиве Pandora papers, в части душераздирающей истории о нашем президенте и его бывших "офшорах", не хватает одной важной детали. Именно команда Зеленского через чуть более полугода после прихода к власти и продажи Зеленским упомянутых офшоров в январе 2020 года приняла первый антиофшорный закон, которым обложила налогами контролируемые иностранные компании, усовершенствовала регулирование трансфертного ценообразования, расширила понятие иностранного представительства и обложила налогами сделки по продаже иностранных активов за границей, а чуть ранее приняла законы для автоматического обмена налоговой информацией о наших резидентах со 100 странами мира", - написал в понедельник Гетманцев в своем Telegram-канале.

Глава профильного комитета утверждает, что "Зеленский сделал все возможное, чтобы ни Зеленский ни кто-либо еще в стране не мог использовать этот замечательный механизм (офшоры - прим. ТАСС), не заплатив налоги в бюджет". При этом политик посоветовал "представителям политических сил, радостно пытающихся хайпануть на офшорном скандале, одновременно указывать, что сделали конкретно они для противодействия офшорам на Украине".

"Досье Пандоры"

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers. Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

Журналисты настаивают, что полученные документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" (участники студии "Квартал 95", которую основал Зеленский) зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. Согласно опубликованным выдержкам из документов, в центре сети находилась фирма Maltex Multicapital Corp, которая якобы была поровну поделена между компаниями Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера Андрея Яковлева. При этом номинальным владельцем центра сети названа компания Davegra Limited, владельцем которой был действующий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. В документах утверждается, что это сделано, чтобы скрыть реальных владельцев Maltex Multicapital, которыми якобы являются Зеленский и его партнеры.

Одновременно, по данным журналистов, офшорные компании, которые, вероятно, перечисляли средства "кварталовцам", подозреваются в отмывании миллиардов из Приватбанка. По данным источников "Следствие.Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал Приватбанка. Новые документы свидетельствуют, что как минимум одна из компаний лидеров "Квартала 95" имела счет в этом банке. "То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег", делает вывод издание.