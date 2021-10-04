Абия Ахмеда переизбрали на пост премьер-министра Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 4 октября. /ТАСС/. Федеральный парламент Эфиопии переизбрал в понедельник на пост премьер-министра страны Абия Ахмеда, который тут же принял присягу в качестве главы правительства. Об этом сообщил эфиопский телеканал Fana.

"Я клянусь верно служить стране в предстоящие пять лет", - заявил Ахмед во время торжественной церемонии, которая прошла в здании федерального парламента. Присяге предшествовало голосование депутатов нового состава нижней палаты - Совета народных представителей.

Возглавляемая Ахмедом коалиция "Процветание" завоевала парламентское большинство уже в ходе первого этапа всеобщих выборов, который прошел 21 июня. Ее представители победили в 410 округах из 436, где проводилось голосование. Второй этап выборов состоялся 30 сентября. Голосование прошло в 47 избирательных округах, результаты станут известны к 10 октября. В 64 округах, включая весь штат Тыграй, выборы не состоялись из-за отсутствия необходимых условий безопасности. Время их проведения пока не установлено.

Парламент, состав которого избирается на пять лет, играет в политической системе Эфиопии ключевую роль. Депутаты избирают президента и назначают главу правительства.