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Задержание Саакашвили в Грузии

Грузия не намерена передавать Саакашвили Украине

Грузия не намерена передавать Саакашвили Украине - вице-премьер.

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УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
Законопроект об ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии принят парламентом
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