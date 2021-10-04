Спикер парламента: итогом новаций Конституции Белоруссии станет национальный консенсус

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата белорусского парламента) Владимир Андрейченко заявил, что результатом конституционных новаций в республике должен стать общенациональный консенсус.

"Главными нашими приоритетами являются непосредственное участие в доработке проекта основного закона страны и подготовка к проведению конституционной реформы", - сказал Андрейченко на открытии осенней сессии Палаты представителей в понедельник. "Введение единого дня голосования позволит местным органам власти сосредоточиться на главном - организовать общественное обсуждение конституционных новаций и провести республиканский референдум таким образом, чтобы его итогом стал общенациональный консенсуc", - сказал спикер.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам председателя Конституционного суда и главы Конституционной комиссии Петра Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи конституции и добавить 14 новых. Сущность предлагаемых изменений в проекте новой конституции заключается, в частности, в следующем - сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия президента, парламента и правительства. Планируется определить в полном объеме законодательную функцию парламента, расширив его контрольные и кадровые полномочия. Кроме того, предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти. Власти заявили, что референдум по новой редакции Конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года. Для публичного обсуждения проект новой конституции будет представлен не позднее 7 ноября.