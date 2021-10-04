Экс-президент Армении Кочарян заявил, что намерен начать уличные акции протеста в стране

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Оппозиционный парламентский блок "Армения", который возглавляет второй президент Роберт Кочарян, намерен начать уличные акции протеста для смены власти в стране. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил сам экс-президент республики.

"Будем бороться, и да, также начнем уличную борьбу, но все должно созреть. Мы должны работать с народом по всей Армении. Да, мы должны попытаться убедить народ. Ты не можешь начать уличную борьбу без активного участия народа. Когда говорят об уличной борьбе, это не значит, что Роберт Кочарян сразу после пресс-конференции выйдет с флагом на улицу и проведет акцию. Это процесс, но да, мы должны всеми доступными инструментами добиться смены власти", - заявил он.