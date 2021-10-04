Парламентарии Белоруссии приняли поправку к конституции о едином дне голосования

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата белорусского парламента) приняла в понедельник во втором чтении законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь", которым предлагается ввести единый день голосования на выборах депутатов всех уровней.

"Депутаты Палаты представителей сегодня на открытии шестой сессии седьмого созыва проголосовали за принятие проекта Закона "Об изменении Конституции Республики Беларусь". Он был внесен президентом Республики Беларусь, принят палатой представителей в первом чтении 25 июня 2021 года", - сообщает издание "СБ. Беларусь". Отмечается, что проектом закона вносятся изменения в конституцию 1994 года, "предусматривающие проведение выборов депутатов в единый день голосования".