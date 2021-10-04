В офисе Зеленского сообщили, что реакция на скандал с офшорами будет позже

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский позже прокомментирует информацию о своей причастности к офшорным операциям. Об этом в понедельник сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Быстрой реакции не будет", - сказал он украинскому изданию "Страна".

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков и других известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers. Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

Ранее председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, представляющий фракцию "Слуга народа", опроверг причастность Зеленского и его окружения к офшорным операциям на $40 млн. По его словам, "именно команда Зеленского через чуть более полугода после прихода к власти и продажи Зеленским упомянутых офшоров в январе 2020 года приняла первый антиофшорный закон, которым обложила налогами контролируемые иностранные компании, усовершенствовала регулирование трансфертного ценообразования, расширила понятие иностранного представительства и обложила налогами сделки по продаже иностранных активов за границей".

Как утверждает депутат, Зеленский сделал все возможное, чтобы никто в стране "не мог использовать этот замечательный механизм [офшоры], не заплатив налоги в бюджет".