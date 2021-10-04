В офшорных архивах Pandora Papers упомянуты два экс-главы администрации Гонконга

ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Двое гонконгских политиков Дун Цзяньхуа и Лян Чжэньин упоминаются среди владельцев офшорных компаний в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) Pandora Papers ("Досье Пандоры").

Дун Цзяньхуа возглавлял администрацию города с 1997 по 2005 год, а Лян Чжэньин - с 2012 по 2017 год.

Согласно материалам ICIJ, 84-летний Дун Цзяньхуа, который стал первым руководителем Гонконга после передачи суверенитета над городом от Великобритании к КНР, является владельцем около 30 офшорных компаний в юрисдикции Британских Виргинских островов и Сент-Китс и Невиса, которые были зарегистрированы в 2002 году и позже.

В 2017 году Дун Цзяньхуа и его брат Дун Цзяньчэн (журнал Forbes оценивает его состояние в около $3,3 млрд) приобрели зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Rockington для открытия банковского счета на $1 млн. В документах офшора Дун Цзяньхуа значится в качестве заместителя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая - высшего совещательного органа страны.

По данным архива, Лян Чжэньин использовал офшорные компании для владения акциями EuroAsia Properties, дочернего предприятия британской фирмы по продаже недвижимости DTZ в Японии. В 2015 году одна из его компаний передала свою долю стоимостью 302,5 тыс. долларов в EuroAsia Properties в собственность DTZ. Эта сделка совершена в то время, когда власти Гонконга вели антикоррупционное расследование в отношении Лян Чжэньина.

В апреле 2017 года, когда политик еще занимал пост главы администрации Гонконга, он числился владельцем двух офшоров на Британских Виргинских островах - Wintrack Worldwide и Ace Link Property, которые в свою очередь владели долями в EuroAsia Properties. Как отмечает ICIJ, Лян Чжэньин после прихода к власти сообщал о владении дочкой DTZ через офшор Wintrack Worldwide и утверждал, что передал этот актив в трастовый фонд, чтобы избежать конфликта интересов. В 2020 году антикоррупционное расследование в отношении Лян Чжэньина было прекращено.

"Досье Пандоры"

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки из около 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers.

Как уточнил ICIJ, в обнародованных документах приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе о 46 россиянах. Консорциум сообщил, что публикация этих материалов в различных СМИ, являющихся его партнерами, будет продолжаться несколько недель.