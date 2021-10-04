СМИ: полиция Чехии рассмотрит данные Pandora Papers

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Национальный центр борьбы с организованной преступностью, входящий в структуру полиции Чехии, будет заниматься расследованием информации документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей Pandora Papers ("Досье Пандоры") по премьер-министру республики Андрею Бабишу и другим гражданам Чехии. Об этом сообщает в понедельник газета Mladá fronta DNES.

В "Досье Пандоры", согласно информации газеты, опубликованы данные на 300 чешских граждан.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек на своей странице в Twitter ранее в понедельник написал, что странные "расследовательские находки" о Бабише наводят на мысль, что существует мощная пятая колонна, которая хочет ввергнуть страну в рабство, а определенные силы за рубежом не хотят создания в республике после предстоящих 8 и 9 октября парламентских выборов правительства, защищающего суверенитет Чехии.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) выступил с утверждением, что премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш в 2009 году перечислил через офшоры с использованием подставных фирм и лиц €15 млн для покупки недвижимости во Франции. Об этом в воскресенье сообщило чешское сетевое издание Investigace.cz со ссылкой на выдержки из документов "Досье Пандоры". По версии издания, Бабиш использовал эту структуру, чтобы из одной из своих компаний на банковский счет в офшоре другой компании перевести 15 млн евро. По сути, он предоставил себе кредит на покупку 16 объектов недвижимости класса "люкс" во Франции, полагает Investigace.cz.

Бабиш в беседе с журналистами категорически отверг выдвинутые обвинения. Очерняющая публикация, по его мнению, не случайно появилась за пять дней до предстоящих в Чехии парламентских выборов, на которых возглавляемая им партия имеет наибольшие шансы на победу. По словам премьера, это очередная попытка политических противников повлиять на избирателей. "Я ничего не украл. С денег [на покупку недвижимости] были уплачены налоги", - заявил затем Бабиш, выступая в воскресенье вечером по телеканалу "Си-эн-эн прима ньюс". Первый вице-премьер и лидер местных социал-демократов Ян Гамачек выразил, в свою очередь, в Twitter надежду, что слова премьера не расходятся с делами. "Надеюсь, что все свое офшорное имущество он [Бабиш] задекларировал", - отметил политик.

ICIJ опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков и других известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers.