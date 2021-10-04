Президент Финляндии один день будет работать в тандеме с 16-летней девушкой

ХЕЛЬСИНКИ, 4 октября. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя финка Нелла Салминен 6 октября на день станет напарницей президента Финляндии Саули Ниинистё, посетит ряд важных встреч и выступит с речью. Об этом сообщила в понедельник канцелярия финского лидера.

"Шестнадцатилетняя Нелла Салминен 6 октября станет напарницей президента Саули Ниинистё в рамках кампании Girls Takeover, проводимой организацией Plan International, которая защищает права детей. В этом году цель кампании - поднять вопрос о влиянии информации на равноправие", - говорится в сообщении.

В течение дня Ниинистё и Салминен примут участие в проводимой агентством Reuters виртуальной конференции Reuters IMPACT, где обсудят "действия по защите климата и ответственность перед будущими поколениями". Они также встретятся с главой Центрального союза женских объединений Эвой Биоде.

Помимо этого, у Салминен запланированы встречи с супругой президента Йенни Хаукио и членами президентского кабинета. Она также выступит с речью, посвященной равноправию.

Кампания Girls Takeover, отметили в канцелярии, является частью мероприятий ООН по празднованию Международного дня девочек, который отмечается 11 октября. Кампания дает возможность девочкам в разных странах на день заступить на важные посты и почувствовать себя на месте руководителей наиболее общественно значимых институтов. Финляндия участвует в мероприятии уже в пятый раз. Помимо президента, к кампании в этом году присоединятся телекомпания Yle, инновационный фонд Sitra и ряд других организаций.