Власти ФРГ заявили, что внимательно следят за информацией по "Досье Пандоры"

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Германии внимательно следит за публикацией Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) сведений об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этими публикациями", - сказал он, отметив, что отдельные подозрительные случаи должны проверять компетентные органы. "Для нас это дополнительный стимул делать то, что правительство ФРГ и так объявило своей целью: противодействовать уклонению от уплаты налогов, налоговому мошенничеству", - подчеркнул Зайберт. "Мы хотим продолжать действия в этом направлении на национальном уровне, но прежде всего вместе с международными партнерами", - добавил он.

"Налоговые оазисы невозможно осушить путем национальных мер, это возможно только совместными усилиями мирового сообщества", - заметил представитель кабмина ФРГ. "Это было и остается центральной задачей нашей политики", - подчеркнул он.

Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований опубликовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков.