Спикер Рады не намерен инициировать импичмент Зеленского из-за офшорного скандала

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не планирует инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского из-за офшорного скандала, вызванного публикацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) материалов Pandora Papers ("Досье Пандоры"). Об этом он сказал в понедельник на брифинге.

"Я не планирую собирать подписи за импичмент президента", - отметил он, отвечая на вопрос СМИ.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков и других известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers. Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

Ранее председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, представляющий фракцию "Слуга народа", опроверг причастность Зеленского и его окружения к офшорным операциям на $40 млн. По его словам, именно команда Зеленского через полгода после прихода к власти и продажи Зеленским упомянутых офшоров в январе 2020 года приняла первый антиофшорный закон, которым, в частности, обложила налогами контролируемые иностранные компании. Как утверждает депутат, Зеленский сделал все возможное, чтобы никто в стране не мог использовать офшорный механизм, не заплатив налоги в бюджет.