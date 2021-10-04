ЕК не комментирует утечки Pandora Papers, но продолжит борьбу с уклонением от налогов

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия не комментирует имена, которые фигурируют в утечках документов Pandora Papers ("Досье Пандоры"), однако подчеркивает, что намерена продолжать активную борьбу с уклонением от уплаты налогов. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Еврокомиссия не считает возможным делать комментарии по поводу отдельных имен или конкретных организаций, которые фигурируют в этом досье", - заявила она.

В свою очередь представитель ЕК Даниэль Ферри заявил, что "Еврокомиссия активно работает над усилением борьбы с уклонением от уплаты налогов и представит следующую директиву в этой сфере до конца года".