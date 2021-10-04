В Грузии задержали еще двух человек по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Грузинские правоохранители задержали еще двух человек по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом в понедельник сообщил прокурор Леван Вепхвадзе.

"Задержаны еще два человека по факту сокрытия преступления, о чем обществу будет сообщено в ближайшем будущем. Сам маршрут въезда осужденного Саакашвили известен следствию и ведется расследование. Также расследование ведется по статье 344, что подразумевает незаконное пересечение мигрантом государственной границы и создание для этого соответствующих условий", - сказал Вепхвадзе.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме в городе Рустави, расположенном недалеко от Тбилиси. Позже прокуратруа сообщила, что в связи с прибытием Саакашвили возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Стражи порядка также задержали владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент до ареста.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине.