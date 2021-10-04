На Украине начали расследование из-за выезда Саакашвили

"Гопогранслужба начала служебное расследование по факту выезда Саакашвили с Украины. Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно для украинских пограничников", - написал он в понедельник в Facebook.

Служебное расследование ведется в Одессе из-за пересечения государственной границы Украины Михаилом Саакашвили в этом регионе. По данным неофициальных источников, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны при том, что порядок досмотра парома в морском порту очень строгий, машины отправляются на сканер. По неподтвержденным данным, Саакашвили мог покинуть Украину на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме в городе Рустави, расположенном недалеко от Тбилиси. Позже прокуратура сообщила, что в связи с прибытием Саакашвили возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Полиция также задержала владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент до ареста.