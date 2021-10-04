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Суд Испании сообщил, что ордера на арест Пучдемона и его соратников остаются в силе

Предполагается, что политики находятся на острове Сардиния, где дает показания экс-лидер Каталонии, выдачи которого добиваются власти королевства

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Испанский судья Пабло Льярена заявил итальянским судебным властям, что европейские ордера на арест двух соратников экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона - Тони Комина и Клары Понсати - имеют силу. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Верховного суда королевства.

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По его информации, Льярена сообщил итальянскому суду, что "евроордера в отношении Комина и Понсати имеют силу, как и [ордер] в отношении Пучдемона". Предполагается, что политики находятся на острове Сардиния, где дает показания экс-лидер Каталонии, выдачи которого добиваются власти королевства. Комин и Понсати также скрываются от испанского правосудия.

Пучдемон был задержан 23 сентября после прибытия на Сардинию на основании ордера Верховного суда Испании, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате. 24 сентября итальянский суд постановил оставить каталонского политика на свободе без каких-либо ограничений.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент, состоявшихся в 2019 году, Пучдемон смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность.

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