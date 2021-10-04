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Публикация "Досье Пандоры"

В офисе Зеленского не увидели ничего компрометирующего в расследовании о его офшорах

Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Украины и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Журналистское расследование о якобы связанных с президентом Украины Владимиром Зеленским офшорных компаниях не компрометирует главу государства. Об этом заявил в понедельник советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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"Практически вся эта информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего", - сказал он в комментарии украинскому изданию LIGA.net.

Подоляк отметил, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти. По его мнению, журналисты еще раз подтвердили безусловное выполнение Зеленским норм антикоррупционного законодательства. Он также заверил, что "Квартал 95" всегда был прозрачным бизнесом, который никогда не имел отношения к государственным деньгам или средствам регуляторов. Однако, говорит Подоляк, бизнес-практики на Украине в 2000-х годах и первой половины 2010 года "требовали инструментов защиты собственности от тогдашней власти".

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название "Досье Пандоры". Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

Ранее председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, представляющий фракцию "Слуга народа", опроверг причастность Зеленского и его окружения к офшорным операциям на 40 млн долларов. По его словам, "именно команда Зеленского через чуть более полугода после прихода к власти и продажи Зеленским упомянутых офшоров в январе 2020 года приняла первый антиофшорный закон, которым обложила налогами контролируемые иностранные компании, усовершенствовала регулирование трансфертного ценообразования, расширила понятие иностранного представительства и обложила налогами сделки по продаже иностранных активов за границей".

Как утверждает депутат, Зеленский сделал все возможное, чтобы никто в стране "не мог использовать этот замечательный механизм [офшоры], не заплатив налоги в бюджет".

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир АлександровичПубликация "Досье Пандоры"
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