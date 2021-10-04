На Украине обвиняют военных комиссаров Крыма в организации призывной кампании

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара Крыма, против которого на Украине открыто дело по статье Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба так называемой прокуратуры Крыма, которая является подразделением Генпрокуратуры Украины.

"В порядке специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара Симферопольского района и города Алушта Республики Крым по ч. 1 ст. 438 УК Украины ("Нарушение законов и обычаев войны"). Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Прокуратура сообщила, что открыты уголовные дела в совершении военного преступления против еще 10 военных комиссаров разных районов Крыма.

Отмечается, они осуществляли "незаконные принудительные призывные кампании гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта".

Осенняя призывная кампания в России началась 1 октября и продлится до конца года. Планируется призвать на срочную военную службу порядка 127 тыс. молодых людей.