Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" победила на местных выборах с 46,69%

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на местных выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам, у оппозиционного "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, 30,7% голосов. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные ЦИК после подсчета голосов со 100% участков.

По данным Центризбиркома, на третьем месте идет партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию", у которой 7,8% голосов.

Выборы в местные органы власти в Грузии состоялись в субботу. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.

По предварительным данным ЦИК, в 20 муниципалитета Грузии намечается второй тур выборов мэров, так как ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Второй тур намечается и в Тбилиси. Там действующий мэр Каха Каладзе от правящей партии набирает 45,03%, а его ближайший конкурент из "Национального движения" Ника Мелия - 33,98%. Второй тур выборов в местные органы власти в Грузии состоится 30 октября.

Исходя из итогов выборов, "Грузинская мечта" смогла набрать более 43% голосов и, таким образом, в стране не будут назначены досрочные парламентские выборы. Согласно оформленному 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля соглашению с оппозицией, правящая партия обязалась назначить внеочередные выборы в парламент весной 2022 года, если она не сможет набрать на местных выборах 43% голосов. И хотя глава правящей партии Ираклий Кобахидзе в июле заявил, что его политическое объединение выходит из соглашения, оппозиция выражала уверенность, что если партия власти наберет менее 43%, ей все равно придется назначить новые выборы в парламент.