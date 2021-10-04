CBS: бывшая сотрудница обвинила Facebook в пренебрежении безопасностью людей ради выгоды

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген утверждает, что ради увеличения прибыли компания позволяет публиковать в своей социальной сети дезинформацию и разжигающие ненависть комментарии. Об этом она заявила в воскресенье в интервью телекомпании CBS.

Во время работы в компании с 2019 года по май 2021 года Хауген втайне скопировала несколько десятков тысяч страниц внутренних исследований, которые затем стали основой для критических статей о Facebook в американских СМИ. "Facebook зарабатывает больше денег, когда пользователь потребляет больше контента. Люди предпочитают взаимодействовать с вещами, которые вызывают эмоциональную реакцию", - сказала бывшая сотрудница компании.

Она добавила, что социальная сеть оптимизирована под контент, который вызывает реакцию или взаимодействие, а гнев вызвать проще, чем другие эмоции, пояснила она. "В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать", - поделилась своим мнением экс-менеджер по продукту.

Как утверждала Хауген, администрация соцсети понимает опасность и вред, который наносится обществу при распространении "риторики ненависти, политически разделяющих высказываний и дезинформации". Во время выборов в США в 2020 году компания включила настройки для борьбы с ложной информацией, но после окончания выборов снова отключила их.

"Они [руководство Facebook] извлекают выгоду за счет нашей безопасности", - подчеркнула Хауген, которая в течение недели рассчитывает дать показания в Конгрессе. Она выразила надежду, что раскрытие внутренних документов компании подтолкнет федеральные власти США к тому. чтобы ввести регулирование деятельности соцсети.

Реакция Facebook

Комментируя высказывания бывшей сотрудницы, в Facebook заявили, что они не соответствуют действительности. "Каждый день наши сотрудники вынуждены балансировать между защитой права миллиардов людей выражать свое мнение и необходимостью сохранять безопасность и позитивность платформы. Мы продолжаем реализовывать существенные улучшения в борьбе с распространением дезинформации и вредного контента. Предположение, что мы поощряем негативный контент и ничего с ним не делаем, - просто ложь", - ответили в компании.