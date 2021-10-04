Генпрокурор Молдавии представил материалы, компрометирующие окружение Санду и экс-посла ЕС

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло представил журналистам расшифровку переписки людей из окружения президента республики Майи Санду и бывшего посла ЕС в Молдавии, которая, по мнению генпрокурора, доказывает факт развернутой против него при поддержке Евросоюза кампании по очернению.

"Против меня была развернута масштабная кампания по дискредитации. В ней были задействованы преступные группировки, политики, неправительственные организации и так называемые независимые эксперты и СМИ. <...> В рекордно короткие сроки и с вопиющими нарушениями был разработан и принят закон, который дает в руки политикам инструменты для отстранения генерального прокурора", - сказал Стояногло в понедельник на брифинге.

В подтверждение своих слов он представил текст переговоров, расшифрованных совместно с Европейским полицейским агентством в рамках одного уголовного дела, бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря с экс-послом ЕС в Молдавии Петером Михалко, бывшим советником президента Владимиром Гаврилицей и действующим вице-премьером Андреем Спыну. Согласно этим данным, в 2019 году, когда Санду занимала пост премьера, ее окружение пыталось повлиять сначала на конкурс по назначению генпрокурора, а затем добивалось отставки Стояногло, "выбрасывая в информационное поле компромат".

"Компания по дезинформации поддерживалась общественными организациями, щедро финансируемыми из внешних фондов, из денег налогоплательщиков ЕС и США", - отметил генпрокурор. По его словам, Михалко оказывал поддержку Морарю, который обвиняется в коррупции и содействии в преступлениях олигарху Владимиру Плахотнюку. Посла ЕС интересовали дела против ушедшей в оппозицию Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). "Я не могу не отметить, что именно дело о финансировании ПСРМ интересовало посла ЕС Петера Михалко и в ходе его официальных встреч со мной", - сказал Стояногло.

Решительная борьба с коррупцией была главным пунктом в предвыборной программе правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и Санду. Чтобы ускорить эти процессы, президент также объявила о создании независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией, который имеет внешнее финансирование, а его членами являются эксперты из США, Румынии и других стран. Однако парламентская оппозиция считает, что под этими лозунгами новые власти развернут борьбу с политическими оппонентами. Такие опасения основаны на заявлении Стояногло, когда он сообщил о давлении на прокуратуру со стороны президента, которая якобы требует возбуждения уголовных дел в отношении нескольких лидеров оппозиции. Санду эти обвинения отвергает.

В конце сентября генпрокуратура попросила Венецианскую комиссию Совета Европы дать оценку последним поправкам в закон о прокуратуре, которые, по мнению прокуроров, ослабляют независимость ведомства и нарушают принцип разделения властей. С помощью данных поправок, ПДС планирует отправить в отставку Стояногло.