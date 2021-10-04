На Украине ликвидировали группировку, распространявшую вирусы-вымогатели

ГААГА, 4 октября. /ТАСС/. Два человека, занимавшиеся распространением программ-вымогателей среди крупных компаний, арестованы на Украине. Об этом сообщили в понедельник в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку в проведении международной операции.

"Злоумышленники отличались тем, что требовали крайне высокие суммы в качестве выкупов (от €5 до €70 млн)", - отметили в организации.

В операции, проведенной 28 сентября, приняли участие правоохранительные органы Франции, США и Украины при координации со стороны Интерпола и Европола. В результате совместных действий были арестованы два человека, обысканы семь помещений, изъяты $375 тыс. наличными и два автомобиля класса люкс стоимостью €217 тыс., заморожены активы в криптовалютах на $1,3 млн.

"Преступная группировка подозревается в организации серии атак на крупные промышленные предприятия в Европе и Северной Америке с апреля 2020 года, - отметили в Европоле. - Злоумышленники устанавливали вредоносное программное обеспечение и похищали конфиденциальные данные, которые затем зашифровывались". За ключ для расшифровки данных они требовали выкуп в несколько миллионов евро, угрожая в случае отказа выложить полученные данные в даркнете.