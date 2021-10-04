Советник премьера Израиля обвинил Иран в попытке атаковать израильтян на Кипре

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 октября. /ТАСС/. Советник премьер-министра Израиля Нафтали Беннета по связям со СМИ обвинил в понедельник Иран в подготовке покушения на проживающих на Кипре израильских предпринимателей.

"Невзирая на ряд вчерашних сообщений об инциденте на Кипре, я уполномочен разъяснить от имени органов безопасности Израиля, что речь идет об акте терроризма, организованном Ираном против израильских бизнесменов, живущих на Кипре", - говорится в заявлении советника премьера, распространенном правительственной пресс-службой.

В воскресенье вечером израильские СМИ сообщили со ссылкой на кипрские источники о неудавшемся покушении на живущего на острове израильского миллиардера Тедди Саги. "Речь не идет об уголовном преступлении, и израильский бизнесмен Тедди Саги не был целью этого нападения", - отдельно отметил советник израильского премьера.