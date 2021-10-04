Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе лидирует на выборах главы города с 45,04% голосов

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Действующий мэр Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе занял первое место на выборах главы города с 45,04% голосов, однако предстоит второй тур, поскольку он не получил необходимые 50% поддержки. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, обнародованные в понедельник после подсчета голосов на 100% участков.

Второе место занял кандидат в мэры от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, набравший 33,96% голосов.

Выборы в местные органы власти в Грузии состоялись в субботу. Для избрания в первом туре кандидату нужно было получить более 50% голосов. Второй тур выборов в местные органы власти в Грузии, в том числе выборы мэра Тбилиси, пройдет 30 октября.