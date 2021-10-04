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Новый премьер Японии заявил, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном

Токио по-прежнему требует от Пхеньяна решить проблему похищенных спецслужбами КНДР японских граждан

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида готов провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблемы похищенных японских граждан. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио

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"Проблема похищенных граждан является очень важной для нас. Мы требуем скорейшего возвращения всех похищенных граждан. Я готов лично встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий", - сказал он.

Токио по-прежнему требует от Пхеньяна решить проблему похищенных спецслужбами КНДР японских граждан. Этот вопрос является камнем преткновения в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

Обе палаты японского парламента в понедельник большинством голосов избрали Фумио Кисиду новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. 29 сентября он занял должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Выборы нового руководителя прошли в связи с истечением полномочий Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.

Теги
ЯпонияКНДРКим Чен ЫнКисида, Фумио
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