Верхняя палата парламента Белоруссии поддержала приостановку соглашения с ЕС о реадмиссии

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Совет республики (верхняя палата) Национального собрания Белоруссии одобрил в понедельник законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", сообщило агентство БелТА.

Ранее соответствующий проект закона был принят Палатой представителей (нижней палатой) парламента.

Как отметил глава белорусского МВД Иван Кубраков, принятие законопроекта "не повлечет негативных последствий финансового и экономического характера". "Я думаю, эта мера временная, и действие соглашения будет возобновлено после нормализации двусторонних отношений", - сказал министр, представляя в парламенте проект закона.

Документ, который подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, принятые Европейским союзом и его государствами-членами в отношении республики, предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с ЕС о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

28 июня МИД Белоруссии заявил, что начинает процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии. Свое решение в дипведомстве объяснили тем, что в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений Минск не может выполнять свои обязательства в рамках этого документа. В начале июля глава белорусского МИД Владимир Макей сказал, что Минск оставляет своего рода "форточку", чтобы в случае нормализации отношений вернуться к участию в соглашении. По его словам, республика переориентирует часть средств с мероприятий по обустройству и содержанию пограничной инфраструктуры на нивелирование возможных последствий введенных против нее Западом санкций.

В соответствии с документом Белоруссия должна была принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию. Для вступления закона в силу его должен подписать президент страны Александр Лукашенко.

