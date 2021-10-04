Депутат Рады попросил правоохранителей проверить информацию об офшорах Зеленского

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в правоохранительные органы страны с просьбой проверить информацию журналистского расследования об офшорах президента Владимира Зеленского и его окружения.

"Подал ходатайства и обращения по проверке информации расследования "Офшор-95" и введении санкций против указанных в нем лиц и компаний президенту [Владимиру] Зеленскому, генпрокурору [Ирине] Венедиктовой и Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК)", - сообщил Гончаренко в понедельник в Telegram-канале.

Он напомнил, что в фильме "Офшор-95", подготовленном украинским изданием "Следствие.Инфо" и основанном на выдержках из документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей "Досье Пандоры", говорится о том, что Зеленский, председатель СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир могут быть владельцами целого ряда офшорных компаний и задействованы в отмывании денег. "Это является нарушением статьи 209 (отмывание доходов - прим. ТАСС) и 364 (злоупотребление властью - прим. ТАСС) УК", - отметил политик.

"Таким образом, я ходатайствую перед президентом Зеленским о безотлагательном вынесении на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) санкций против указанных в расследовании физических и юридических лиц", - подчеркнул Гончаренко.

Он также обратился к генпрокурору Венедиктовой и НАПК с просьбой проверить информацию, о которой говорится в расследовании, дать правовую оценку или выложить официальную позицию и принять надлежащие меры. Обращаясь к Зеленскому, депутат написал: "Думаю, сейчас [спикер Рады] Дмитрий Разумков точно проголосует за введение санкций против вас и вашей компании". Ранее Разумков отказывался голосовать на заседании СНБО за введение санкций против граждан Украины, поскольку это противоречит законодательству.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название "Досье Пандоры". Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским. Упоминается в расследовании и окружение Зеленского.