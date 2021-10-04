Китай направил к Тайваню 52 самолета, в том числе бомбардировщики

ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Боевая авиация Народно-освободительной армии Китая в понедельник в четвертый день подряд совершила полет к югу от Тайваня. Как говорится в заявлении оборонного ведомства острова, в нем приняли участие 52 самолета, что стало новым рекордом.

По его данным, в полетах над южной частью Тайваньского пролива приняли участие 36 многоцелевых истребителей J-16, два Су-30, два противолодочных самолета Y-8, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и 12 стратегических бомбардировщиков H-6.

Это крупнейшая по масштабам операция с 17 сентября 2020 года. Такие масштабные вылеты военной авиации КНР проводятся уже четвертый день подряд. 1 октября в нем приняли участие 38 самолетов НОАК, 2 октября - их число составило 39 единиц, а 3 октября - 16 самолетов.

Как говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня, в ответ в воздух была поднята авиация острова, самолетам НОАК по радиосвязи было передано требование немедленно покинуть воздушное пространство, а силы ПВО следили за полетами.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.