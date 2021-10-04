Талибы ликвидировали пять боевиков ИГ в районе близ посольства России в Кабуле

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидировали пять боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе, где расположено российское диппредставительство. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Кабуле.

"Сегодня в обед слышались автоматные очереди из примыкающего к комплексу посольства жилого квартала. Талибы ликвидировали пять игиловцев, еще трое им сдались", - указали в посольстве. - Возможно, это было связано со вчерашним терактом у мечети, в ходе которого от взрыва бомбы погибло около 20 человек".

Кроме того, по данным российской дипломатической миссии, вечером в воскресенье в ходе рейда талибов на севере Кабула было убито три боевика ИГ, причем у одного из них сдетонировал так называемый пояс смертника.

Вместе с тем в посольстве сообщили, что сейчас ситуация нормальная. "В посольстве ситуация нормальная. Нашу безопасность обеспечивает талибское подразделение. Нами соблюдаются повышенные меры предосторожности", - сказали там.