В Грузии сообщили, что Саакашвили прибыл в страну 29 сентября

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пересек грузинскую границу 29 сентября, после чего двое граждан республики помогли ему перебраться в одно из сел края Самегрело - Земо Сванети. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

"Расследование МВД установило, что граждане Ш. Ц. и З. Ц. знали, что гражданин Украины Михаил Саакашвили был осужден за совершение тяжкого преступления в Грузии. Несмотря на это, после того как он 29 сентября незаконно пересек границу Грузии, они на своем автомобиле доставили его в одно из сел края Самегрело - Земо Сванети", - сказано в сообщении. Уточняется, что сообщники Саакашвили уже задержаны.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Укрывательство тяжких преступлений" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави, расположенном недалеко от Тбилиси. Позже прокуратура сообщила, что в связи с прибытием Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Правоохранители также задержали владельца тбилисской квартиры, в которой скрывался бывший президент до ареста.