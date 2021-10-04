Спикер Рады по требованию депутатов созвал внеочередное заседание на 7 октября

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков созвал на 7 октября внеочередное заседание парламента по требованию 153 депутатов, на котором будут рассмотрены проекты в сфере пенсионного законодательства и социальной защиты.

"Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 7 октября внеочередного заседания парламента", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале парламента. Внеочередное заседание запланировано на 16:00 (совпадает с мск).

Как указали в Раде, всего на заседании планируется рассмотреть семь вопросов, в том числе проект о внесении изменений в законы страны о повышении размеров пенсий, проект об установлении размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы, проект о повышении пенсий гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С 5 по 8 октября парламент Украины работает в пленарном режиме. В частности, глава Минэнерго Украины Герман Галущенко приглашен в Раду на 8 октября для доклада о ситуации с подготовкой к отопительному сезону.