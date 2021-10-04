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МВД Белоруссии утверждает, что в РФ журналисту Можейко не разрешили вылет в третью страну

Здание МВД Белоруссии в Минске Sergei Prokhorov/Shutterstock/FOTODOM
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Здание МВД Белоруссии в Минске
© Sergei Prokhorov/Shutterstock/FOTODOM

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун утверждает, что российские власти не позволили журналисту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко вылететь из Москвы в третью страну и посоветовали покинуть РФ, вернувшись в Белоруссию, где он был задержан.

"Насколько нам известно, гражданин Можейко выехал с территории Беларуси в РФ, где предпринимал попытку улететь в третью страну. Однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны ему было отказано в выезде с территории РФ и предписано убыть с территории данного государства", - отметил Бегун в понедельник.

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