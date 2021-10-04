МВД Белоруссии утверждает, что в РФ журналисту Можейко не разрешили вылет в третью страну

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун утверждает, что российские власти не позволили журналисту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко вылететь из Москвы в третью страну и посоветовали покинуть РФ, вернувшись в Белоруссию, где он был задержан.

"Насколько нам известно, гражданин Можейко выехал с территории Беларуси в РФ, где предпринимал попытку улететь в третью страну. Однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны ему было отказано в выезде с территории РФ и предписано убыть с территории данного государства", - отметил Бегун в понедельник.