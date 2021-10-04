Китай выразил протест США в связи с заявлением о поддержке потенциала самообороны Тайваня

ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Пекин выражает Вашингтону решительный протест из-за заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о поддержке потенциала самообороны Тайваня. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В течение некоторого времени Вашингтон непрерывно осуществлял негативные действия по продаже оружия Тайваню и укреплению официальных военных связей между США и Тайванем, включая планирование продажи вооружений Тайваню на сумму $750 млн, приземление американских военных самолетов на острове и неоднократные транзиты американских военные кораблей через Тайваньский пролив. Эти провокационные действия наносят ущерб китайско-американским отношениям и подрывают региональный мир и стабильность. Китай решительно выступает против и принимает необходимые контрмеры", - говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД КНР.

3 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен продолжать оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в КНР, где Тайвань рассматривают в качестве неотъемлемой части китайской территории.