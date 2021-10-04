В Эстонии с участием сил НАТО проходят крупные штабные учения Decisive Lancer

ТАЛЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Крупные штабные учения Decisive Lancer ("Решительный улан - 2021"), нацеленные на улучшение процедур планирования и управления в предвоенный период, начались в понедельник в Эстонии. Об этом сообщает местное агентство BNS со ссылкой на генштаб Сил обороны республики.

"В отличие от прошлого года, когда в основном отрабатывались действия после начала военного конфликта, на этот раз мы акцентируем внимание на совместной работе государственных структур при подготовке к всеобъемлющей обороне",- указал начальник главного штаба учений полковник Мати Тикерпуу.

В маневрах задействованы подразделения Сил обороны Эстонии и союзников, штабы оборонительных округов добровольческого военизированного формирования Кайтселийт, штаб дивизии НАТО "Север" и государственные учреждения республики. Командным пунктам предстоит потренироваться в штабной работе, процедурах управления и взаимодействия с частями вооруженных сил и госучреждений в целях обеспечения территориальной целостности Эстонии. В общей сложности в учениях задействовано порядка 300 человек.

"Мы учимся действовать в условиях потенциального кризиса. Штабы и начальники, которые имели возможность обыграть определенные ситуации в мирное время, тратят меньше времени на принятие решений, эффективнее используют имеющиеся ресурсы, берегут жизни своих людей и наносят большие потери противнику", - отметил Тикерпуу.

Первые штабные учения Decisive Lancer проводились в Эстонии в прошлом году.