В Раде зарегистрировали проект постановления о санкциях против Игоря Коломойского

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Проект постановления о введении санкций в отношении украинского миллиардера Игоря Коломойского зарегистрирован в Верховной раде. Об этом сообщила в понедельник глава депутатского объединения "Справедливость" Александра Устинова.

"В Верховной раде зарегистрировали постановление о санкциях против Игоря Коломойского. Именно Верховная рада должна проголосовать за санкции и тогда обратиться к Совету нацбезопасности и обороны (СНБО)", - написала Устинова в Facebook.

Инициативу в "Справедливости" назвали тестом на готовность власти и оппозиции к реальной борьбе с олигархами.

Ранее в СНБО заявили, что готовы рассмотреть вопрос о введении санкций против Коломойского, в случае если такие предложения поступят от компетентных инстанций. Как сообщила пресс-служба СНБО, по закону с предложением о введении санкций могут обратиться президент, Верховная рада, кабинет министров, Национальный банк, Служба безопасности Украины.

Бизнесмен Игорь Коломойский занимает четвертое место среди украинских миллиардеров, согласно рейтингу самых богатых людей журнала Forbes. Его активы в марте оценили в $1,8 млрд. Он был главой Днепропетровской области в 2014-2015 годах. 5 марта 2021 года США ввели в отношении олигарха и его семьи санкции. Американская прокуратура обвинила Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает санкции США против бывших собственников Приватбанка.

В марте американская газета The Washington Post утверждала, что для налаживания диалога с президентом США Джо Байденом Зеленский должен предпринять более активные действия против Коломойского. Газета написала, что Зеленский должен порвать с Коломойским, несмотря на то, что принадлежащие этому бизнесмену телеканалы помогли нынешнему главе украинского государства выиграть президентские выборы.

Накануне, 3 октября, международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Консорциум, в частности, утверждает, что Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским.