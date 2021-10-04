Верховный суд Ливана отклонил иск против следователя по делу о взрыве в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 4 октября. /ТАСС/. Ливанский судья Тарек Битар, ведущий расследование обстоятельств взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута, вернется во вторник к исполнению своих обязанностей. Об этом объявил глава Верховного суда Ливана Насиб Эйли, который отклонил выдвинутые против Битара обвинения в превышении полномочий.

Иск против судьи, возглавляющего созданную правительством следственную комиссию, возбудил бывший глава МВД Нухад Машнук и еще три депутата, которые в 2014-2020 годах занимали министерские посты, - Хасан Халил, Юсеф Фенианос и Гази Зуэйтер. Все они пользуются судебной неприкосновенностью и поэтому утверждали, что Битар "не имел права вызывать их на допрос в качестве обвиняемых".

На 4 октября ранее был перенесен допрос экс-премьера Хасана Диаба, после того как тот не смог явиться в прокуратуру 20 сентября. Однако помощница экс-премьера Лейла Хатум сообщила, что Диаб направился в США проведать своих сыновей, которые учатся там на медицинских факультетах. По ее словам, "эта поездка была спланирована заранее, так как экс-премьер не видел своих сыновей более двух лет".

Правозащитник Уильям Нун в беседе с корреспондентом ТАСС назвал хорошей новостью возвращение судьи Битара к исполнению своих обязанностей. "Эта победа разума и справедливости, которая усилит доверие к Битару со стороны родственников погибших и семей, пострадавших во время чрезвычайного происшествия в порту год назад", - подчеркнул он. Нун напомнил, что активисты, добивающиеся возобновления расследования, провели массовую демонстрацию у Дворца правосудия в Бейруте в поддержку Битара 29 сентября.

Настроение общественности уловил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который заявил о недопустимости смещения Битара. По его мнению, "отстранение от расследования еще одного судьи подорвет доверие граждан к государству". При этом Микати пожелал, чтобы депутаты пересмотрели закон о судебной неприкосновенности высших чиновников, принимая во внимание особый характер ЧП в порту, ставшего подлинной трагедией для ливанцев.

Предшественник Битара, следователь Фади Савван был снят с должности 18 февраля по решению Кассационного суда "за превышение полномочий".