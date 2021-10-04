Спикер армянского парламента пригласил Матвиенко посетить Армению

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель парламента Армении Ален Симонян пригласил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко посетить с визитом Армению. Предложение было сделано в понедельник во время встречи в Москве.

"Хочу вас заверить, что мы будем продолжать наше взаимодействие на всех парламентских платформах, на международных полях. Считаю, что в последнее время наша работа может удостоиться исключительно положительной оценки. Также вновь хочу вас пригласить в нашу страну, потому что ваш визит намечался в начале 2020 года, но, к сожалению, из-за пандемии он не состоялся. Мы, Валентина Ивановна, честно, вас заждались", - отметил Симонян.

Спикер армянского парламента также добавил, что это его первая зарубежная поездка, и она была именно в Россию, учитывая союзнические отношения двух стран. "Я хочу вас поздравить с проведением парламентских выборов. Наши наблюдатели дали очень высокую оценку. Было весьма интересно наблюдать за электронным голосованием, что является довольно интересным опытом. Учитывая и пандемию, и развивающийся мир, мы все постепенно будем переходить на такой вид голосования", - добавил он.

В ходе встречи Симонян также представил нового руководителя с армянской стороны армяно-российской межпарламентской комиссии - вице-спикера парламента Акопа Аршакяна.