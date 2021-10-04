Инспекторы из России ознакомятся по линии ОБСЕ с деятельностью армии Швейцарии

ЖЕНЕВА, 4 октября. /ТАСС/. Военные специалисты из России прибудут 5 октября в Швейцарию, чтобы провести до 8 октября инспекцию по линии ОБСЕ в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил в понедельник швейцарский Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.

"По просьбе Российской Федерации и с согласия швейцарских властей инспекционная группа из четырех человек прибудет 5 октября в Швейцарию, чтобы провести инспекцию в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - информировало военное ведомство. По его словам, эта инспекция является частью мер доверия и безопасности в соответствии с Венским документом, который позволяет каждому государству - участнику ОБСЕ "верифицировать на месте, соблюдаются положения, имеющие отношение к военной деятельности". Инспекция будет осуществляться как на суше, так и в воздушном пространстве в течение максимум 48 часов. Она завершится 8 октября.

Россияне будут работать во франкоязычной части Швейцарии. Им предоставлена возможность свободно перемещаться на местности "в секторах, определенных совместно с швейцарскими военными". Правда, "чувствительные объекты" исключены из инспекции. Подчеркивается, что российские инспекторы будут проинформированы о военной деятельности, в том числе о военных курсах, школах и учениях.

Венский документ был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Его целью является уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. Государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах.