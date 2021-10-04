Алиев отверг обвинения Ирана в привлечении в регион Израиля

БАКУ, 4 октября. /ТАСС/. Азербайджан отвергает звучащие в его адрес обвинения о привлечении израильских сил в регионы, расположенные вблизи его границы с Ираном, и требует доказательств. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая в понедельник перед общественностью Джебраильского района, перешедшего под контроль Баку в результате боевых действий в Карабахе осенью прошлого года.

"Мы проявляем добрую волю, но это не означает, что мы будем принимать необоснованные обвинения в свой адрес. <...> Мы отвергаем эти обвинения, не принимаем их и требуем доказательств", - сказал Алиев, слова которого приводит информационное агентство АзерТАдж.

Глава государства выразил сожаление, что с такими необоснованными обвинения выступили официальные лица Ирана. "Якобы Азербайджан привлек в этот регион Израиль. Пусть раскроют глаза и посмотрят. Где они видели здесь Израиль? Здесь не живет ни один человек. Здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдвигал против нас необоснованные клеветнические измышления", - подчеркнул глава государства. Алиев также добавил, что Азербайджан сам определяет на каком уровне строить отношения с другими государствами.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "в ходе освобождения Карабаха ряд террористических движений проникли в регион, и Израиль также пытается воспользоваться этой напряженностью". По словам министра, "во время столкновений в Карабахе Иран на политическом уровне заявлял о своих опасениях по поводу присутствия Израиля [на территории Азербайджана]". Иран не потерпит присутствия израильских сил вблизи своих границ, добавил он.