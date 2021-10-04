В ООН заявили, что риск применения ядерного оружия достиг неприемлемого уровня

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Рост враждебности между государствами на международной арене привел к тому, что риск использования ядерного оружия достиг неприемлемого уровня. Об этом заявила в понедельник заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании первого комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения.

"Растущая враждебность в отношениях между ядерными державами привела к повышению ядерных рисков до уровня, который является неприемлемым", - сказала она.

Накамицу отметила, что угрозу миру представляют не только ядерные, но и обычные вооружения, которые тоже продолжают накапливаться государствами. Она уточнила, что глобальные военные расходы составили почти $2 трлн в 2020 году, увеличившись на 2,6% по сравнению с 2019 годом.