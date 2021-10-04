Президент Абхазии призвал не политизировать инцидент со стрельбой в Сухуме

СУХУМ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал инцидент со стрельбой в Сухуме 30 сентября с участием депутата парламента Гарри Кокаи, ветеранов грузино-абхазской войны и сотрудников МВД неприятным, в то же время призвал не политизировать его. Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам встречи Бжании с представителями села Адзюбжа Очамчырского района, собравшимися на акцию протеста против действий сотрудников МВД.

"Президент принял делегацию из пяти человек - представителей села Адзюбжа. Аслан Бжания сообщил, что восстановлением истины занимается прокуратура, а для урегулирования конфликта в воскресенье было принято решение об отстранении министра внутренних дел от служебных обязанностей на период проверки. Он также подчеркнул, что это [произошедшее 30 сентября] - крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать", - говорится в сообщении. Президент отметил, что в администрации президента "нет человека, который не сожалеет о случившемся". "Я как глава государства должен принимать взвешенные решения, ведь речь идет не только о людях, но и о государственном институте в целом", - добавил он.

Ветеран войны Гиви Допуа назвал действия сотрудником милиции кощунственными. "Это кощунство - избить семь человек, бросить на асфальте, повернуться и уйти. Не арестовать, не принять никакие меры. Я такого в своем государстве не ожидал", - сказал Допуа. Он также обратил внимание на то, что ситуацию стали использовать разные политические силы.

По информации президента, правоохранительные органы работают, осуществляется доследственная проверка, собираются показания. Он подчеркнул, что в этом деле последнее слово должно быть за прокуратурой. "Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Я не могу предложить другой путь, кроме правового, я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос", - сказал Бжания, обращаясь к пришедшим.

Ранее МВД сообщило, что вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел пять выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат и несколько ветеранов получили увечья. По факту случившегося генеральная прокуратура проводит доследственную проверку.

Собравшиеся у здания парламента участники акции протеста настаивают на том, чтобы министра внутренних дел и других сотрудников, участвовавших в инциденте, не просто отстранили от должности, а уволили из органов внутренних дел. Они намерены вновь собраться в следующий понедельник.