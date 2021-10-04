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Нобелевская премия

Президент Армении поздравил Ардема Патапутяна с получением Нобелевской премии

Армен Саркисян также пригласил американского ученого в Армению

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян поздравил американского ученого армянского происхождения Ардема Патапутяна в связи с получением Нобелевской премии и назвал его успех достижением всей нации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президентского аппарата.

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"Как армянин и президент Республики Армения, я очень рад вашему огромному успеху, который, я думаю, мы все считаем одним из величайших достижений нашего народа. В то же время, как бывший ученый, я глубоко понимаю вес ваших усилий и упорного труда, благодаря которым в сочетании с вашим большим талантом мировая наука обогатилась еще одним достижением", - отмечается в послании Саркисяна.

Президент Армении также пригласил Патапутяна посетить Армению.

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2021 года присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Ученые стали лауреатами за открытия при изучении осязательных и терморецепторов.

Теги
АрменияНобелевская премияСаркисян, Армен Варданович
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