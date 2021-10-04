Глава МИД Армении высоко ценит позицию Ирана по территориальной целостности республики

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что высоко ценит позицию Ирана в отношении территориальной целостности республики и нерушимости ее границ. Такое заявление он сделал в понедельник на совместном заявлении для прессы с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

"Посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении ставят под угрозу наши усилия по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. В этой связи мы высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении и нерушимости ее границ", - сказал Мирзоян.