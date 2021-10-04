Байден заявил, что власти США изучают "Досье Пандоры"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в настоящее время изучают публикацию Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) сведений об офшорных счетах некоторых мировых политиков и других известных людей под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в понедельник в Белом доме с речью, посвященной ситуации с потолком госдолга США.

Ему был задан вопрос о том, какова реакция США на эту публикацию и планирует ли он предпринимать в связи с этим какие-либо действия. "Мы сейчас это изучаем", - ответил американский лидер.