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Президент Молдавии высказалась за углубление отношений с США

Майя Санду отметила, что Соединенные Штаты заверили ее в поддержке программы нового правительства

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду в понедельник высказалась за более тесные отношения с США на встрече с заместителем помощника Госсекретаря США в Бюро по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган в Кишиневе.

"Мы обсудили двусторонние отношения, в том числе финансируемые США программы помощи Республике Молдова. <…> В этом контексте я подчеркнула, что в Молдавии заинтересованы углубить стратегический диалог с США, которые являются одним из наших основных партнеров по развитию", - написала Санду в Facebook. Она отметила, что Соединенные Штаты заверили ее в поддержке программы нового правительства.

По данным посольства США в Молдавии, Данниган прибыла в Кишинев с двухдневным визитом, чтобы обсудить с первыми лицами республики региональные вопросы.

На досрочных парламентских выборах в июле этого года победила поддерживающая Санду Партия действия и солидарности. Она сформировала правящее большинство в парламенте и утвердила правительство.

Теги
СШАМолдавияСанду, Майя
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