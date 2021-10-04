Госдеп заявил, что США продолжат выступать против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают считать "Северный поток - 2" российским геополитическим проектом и выступают против него. Об этом заявил в понедельник в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя заполнение газом первой нитки трубопровода.

"Что касается "Северного потока - 2", то у нас нет конкретного ответа на это объявление. Наша политика предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, - сказал он. - Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России".

"Мы продолжим выполнять законодательство в соответствии с нашим обзором (по выполнению санкций - прим. ТАСС), который продолжается", - отметил Прайс.

4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2", строительство которого завершилось в сентябре. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.