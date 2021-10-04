Власти Венесуэлы объявили о частичном открытии границы с Колумбией

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 октября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы откроют границу с Колумбией для торгового обмена с 5 октября. Об этом сообщила в понедельник исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес.

"Президент Николас Мадуро попросил нас сообщить жителям штата Тачира, граничащего с Колумбией, что с завтрашнего дня мы откроем границу между нашими странами для торговых целей", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Telesur.

По словам Родригес, на границе будут приняты дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса. "Должна будет осуществлять дезинфекция грузовиков и товара. Лица, задействованные в этом торговом обмене, должны иметь сертификат о вакцинации", - сказала она.

Граница между двумя государствами полностью закрыта с середины марта прошлого года в связи с пандемией коронавируса. Для транспорта граница была закрыта в 2015 по решению Каракаса. Колумбия объявила о постепенном открытии границ с Венесуэлой в начале июня.