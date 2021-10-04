Иностранные дипломаты в Грузии обеспокоены данными о прослушке

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса провели встречу с вице-премьером, главой МИД Давидом Залкалиани, на которой выразили обеспокоенность в связи с данными о прослушке дипломатов, работающих в республике. Об этом говорится совместном письме дипломатов, текст которого был размещен в понедельник на странице посла ЕС в Грузии Карла Харцеля в Facebook.

"На встрече от имени дипломатического корпуса была выражена серьезная обеспокоенность в связи с выявленными фактами телефонной прослушки службами безопасности, которые грубо противоречат Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях и наносят вред нормальной дипломатической деятельности в Грузии", - сказано в письме.

В сентябре анонимный источник разослал на электронную почту руководителям и сотрудникам ряда грузинских СМИ файлы, которые, как он утверждал, были добыты Службой госбезопасности в разные годы путем тайного прослушивания разговоров высоких иерархов церкви. В материалах речь идет о сексуальной ориентации отдельных духовных лиц и об их неформальных связях. Материалы включают также расшифровку телефонных разговоров журналистов, политиков, общественных деятелей со священниками. Грузинские СМИ утверждают, что объектами прослушки были, в частности, аккредитованные в Грузии дипломаты, в том числе руководитель дипломатической миссии ЕС, посол Израиля Ран Гидор и сотрудники посольства США.

Генпрокуратура Грузии уже возбудила уголовное дело по статье "Нарушение тайны частной коммуникации" Уголовного кодекса. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" уверены, что вероятная утечка материалов была связана с избирательной кампанией в преддверии выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября.