Блинкен обсудил со Столтенбергом стратегическую концепцию НАТО и Афганистан

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом разработку новой стратегической концепции альянса, а также ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО <...>, чтобы обсудить центральную роль трансатлантических связей и единства альянса при реагировании НАТО на существующие и появляющиеся глобальные вызовы. Они согласились с тем, что новая стратегическая концепция НАТО будет иметь жизненно важное значение для продолжающейся адаптации НАТО в предстоящее десятилетие", - сказано в сообщении.

Блинкен и Столтенберг также "подчеркнули ценность партнерства НАТО с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея". "Они также обсудили важность единства союзников в нашем подходе к событиям, касающимся Афганистана", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что НАТО начала разработку новой стратегической концепции, которая будет принята на следующем саммите альянса, который пройдет в 2022 году в Испании. Помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что новая концепция альянса будет сформулирована с учетом вызовов от РФ и КНР.

Стратегическая концепция альянса - это базовый документ, который определяет цели и задачи развития НАТО на перспективу 10 лет и более. Действующая стратегическая концепция НАТО была принята в ноябре 2010 года на саммите в Лиссабоне. В этом документе отношения России и НАТО были определены как стратегическое партнерство.

Талибы (радикальное движение "Талибан", запрещено в РФ) развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.