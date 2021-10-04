Посол Грузии в Киеве заявил, что права Саакашвили в тюрьме будут полностью соблюдаться

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили провел встречу в украинском МИД, в ходе которой заверил Киев, что права бывшего президента Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме будут соблюдены.

"Украинская сторона выразила благодарность грузинской стороне за то, что консул была допущена к Михаилу Саакашвили. Украинская сторона выразила уверенность, что его права будут соблюдаться во всех аспектах, на что от нас получила ответ, что будут соблюдаться как нормы грузинского права, так и международного", - сообщил в понедельник Закарашвили в интервью грузинскому телеканалу IMEDI.

Он добавил, что в Тбилиси с пониманием относятся к обеспокоенности Украины по поводу ареста ее гражданина. "Мы понимаем, что украинская сторона обеспокоена задержанием ее гражданина, как и в случае с арестом любого ее гражданина за рубежом. Естественно, мы ответили на все их вопросы еще в пятницу, когда представитель нашего посольства был в министерстве иностранных дел и передал все материалы, которые требовались украинской стороне", - сказал дипломат.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, утверждая, что прибыл в Батуми. Экс-президент в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави, расположенного недалеко от Тбилиси. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Киев приложит все усилия для его возвращения.